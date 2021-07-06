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Bakan Koca: Üç ilde Delta plus varyantı tespit edildi

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Koca, 'Delta plus varyantı'nın biri İstanbul 3 ilde görüldüğünü açıkladı. Üç hastanın sağlık durumu ise iyi.

06 Temmuz 2021 Salı 12:04
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Bakan Koca: Üç ilde Delta plus varyantı tespit edildi

Türkiye'de delta varyantının ardından 'Delta plus varyantı' da tespit edildi. 3 farklı ilde yaşayan 3 kişide 'delta plus varyantı' görüldü.

Açıklamayı dünkü kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı.

Delta plus varyantı vakalarından birinin İstanbul'da olduğunu söyleyen Koca, "Bunlardan biri İstanbul. Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim" dedi. 

Vakaların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydeden Koca, "Ayakta takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil" diye konuştu.

Öte yandan Delta varyantı vakaları da artmaya devam ediyor. Bakan Koca son rakamları da basın mensuplarıyla paylaştı. Varyantın görüldüğü il sayısı 30'a yükseldi. Vaka sayısı ise 284 oldu.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDelta Plus Varyantı
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