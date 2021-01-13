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Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında aşı oldu

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı. Bakan Koca'nın ardından Bilim Kurulu üyeleri de canlı yayında aşı oldu.

13 Ocak 2021 Çarşamba 18:56
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Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında aşı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. 

Bakan Koca, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verdi. Gecegündüz demeden titizlikle çalışan personelimize, bilim insanlarımıza bir kezdaha teşekkür ediyorum. Aşının kullanılmaya başlaması için çok emek verdiler. İlk aşıyı kendimin yaptıracağını ilan etmiştim. Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlarla ilk aşıyı olacağız." dedi.

Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlanacağını söyleyen Koca, "Aşılama programının son derece şeffaf aşının adaletle dağıtılacağından emin olmanızı isterim. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir. Tedarik planına uygun olarak aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar ve aşılamaya gideceklerdir. Vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir. Devlet büyüklerimizin de aşılanması için bilim kurulumuz yararlı buldu. Devlet büyüklerimizin aşılanması örnek teşkil edecektir." diye konuştu. 

Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında aşı oldu

Açıklamanın ardından Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri hastaneye geçerek koronavirüs aşısı oldu. 

Bakan Koca, "Aşılama programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Hastalıktan korunmanın en önemli yolu aşı. Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor." dedi. 

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