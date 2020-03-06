TC İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmenlerin sayısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, paylaşımında, "Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç'ten Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 142 bin 175" dedi.
Bakan Soylu: Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 142 bin 175
TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 12.10 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 142 bin 175 olduğunu açıkladı.
06 Mart 2020 Cuma 12:58
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