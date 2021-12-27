Bakan Süleyman Soylu'dan flaş açıklama!

İBB'ye yönelik başlatılan teftişle ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan yeni bir açıklama geldi. Terörle ilişkili insanların İBB'ye girdiğine yönelik ihbarlar geldiğini belirten İçişleri Bakanı Soylu, "Arkadaşlar geldiler DİAYDER ile ilgili çalışma yaptıklarını söylediler, devam edin dedim. Buradan referansla İBB'ye insanların girdiğini çalıştıklarını gördük, tespit ettik." dedi. Konunun siyasi değil bir güvenlik meselesi olduğunu belirten Soylu, "Yarın bir gün yapılacak bir eylem, bu kişilerce gerçekleştirilirse bu sefer bize sormazlar mı, siz ne iş yapıyorsunuz?" diye konuştu. Soylu açıklamasının devamında "Bizim kimsenin belediyesi ile işimiz yok, bizim terörle mücadele işimiz var. Türkiye'yi alarmda tutmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

"İÇİŞLERİ'NDEN 50 BİN KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ"

"Değerli arkadaşlar Türkiye önemli tecrübelerden geçti. Büyük bedeller ödedi ve bu bedellerin hala travmaları üzerimizde. Ülke olarak bu konuda tüm tedbirleri almamız gerekiyor. 15 Temmuz sonrası sadece İçişleri Bakanlığındna 50 bin kişi ihraç edildi. Niçin? Neden? Terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı olduğu için.

Yani bunların kamuda çalışmasının, devlette çalışmasının sakıncalı olduğu... Bunların içinde FETÖ var, PKK var, MLKP var. Ve bütün örgütler. Biz bunu niçin yapıyoruz?

"FEHRİYE ERDAL KİMDİ?"

Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Şehirlerde terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Tüm Türkiye'ye sormak istiyorum. Fehriye Erdal kimdi? Çok korunaklı Sabancı Holding'de ne yaptı kimi katletti? Peki Şırnak'ta adliyelerin altına bomba koyanlar orada çalışanlar değil miydi?

Şimdi biz kendimizle ilgili, devlette çalışanlarla ilgili terör iltisakı bulduğumuzda kendimizi suçlu mu hissediyoruz. Tersine burayı temizlemek için terörle devletin bir arada olmayacağını ortaya koyabilmek için bunu gerçekleştiriyoruz. Yarın bir gün yapılacak bir eylem, bu kişilerce gerçekleştirilirse bu sefer bize sormazlar mı, siz ne iş yapıyorsunuz?

DİAYDER'LE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILDI

Arkadaşlar geldiler DİAYDER ile ilgili çalışma yaptıklarını söylediler, devam edin dedim. Buradan referansla İBB'ye insanların girdiğini çalıştıklarını gördük, tespit ettik. PKK ve KCK ile iltisaklı, hapse girmiş, dağda bulunmuş, yine bunun yanı sıra başka terör örgütlerinden polisimizin öldürülmesi eylemlerine katkı vermiş, yargı tarafından bu tescil edilmiş, bunların yanı sıra FETÖ'den ihraç ettiğimiz, TSK'dan ihraç edilen, Bylock kullanıcısı birçok kişinin İBB'ye işe alındığı...

"İŞE ALINANLAR KRİTİK GÖREVLERDE"

Buradaki işe alınanlar mahalleleri süpürmüyorlar sadece, kamunun çok kritik yerlerinde çalışabilme kabiliyetine sahip. Biz bunları takip etmeyelim mi? Tedbir almayalım mı?

"SİYASİ BİR KONU DEĞİL, GÜVENLİK MESELESİ"

Bu siyasi bir konu değil, güvenlik meselesidir. Bizim kimsenin belediyesi ile işimiz yok, bizim terörle mücadele işimiz var. Türkiye'yi alarmda tutmak durumundayız. "