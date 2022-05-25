Bakan Varank başvuru sayısını açıkladı

Uzaya gitmek için başvuran Türk vatandaşı sayısı belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, başvuru sayısını açıkladı.
Bakan Varank, "Uzaya gitmek için 31 bin vatandaşımız başvuru yaptı" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gitmek için başvuran Türk vatandaşı sayısını açıkladı. Bakan Varank, "Uzaya gitmek için 31 bin vatandaşımız başvuru yaptı" dedi.
Uzaya gitmek için başvuran Türk vatandaşı sayısı belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, başvuru sayısını açıkladı.
Bakan Varank, "Uzaya gitmek için 31 bin vatandaşımız başvuru yaptı" dedi.