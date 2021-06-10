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Bakan Varank duyurdu: Ağrı'da 20 ton altın rezervi bulundu

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Mollakara'da piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın; 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.

10 Haziran 2021 Perşembe 13:10
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Bakan Varank duyurdu: Ağrı'da 20 ton altın rezervi bulundu

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Varank, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan altın madeni açılışında konuştu:

"10 yılda madencilikte girişimcilik sayısı yüzde 25 üretim değeri ve sektörün üretim değeri katma değer 4 kat artmış durumda. Geçen yıl 18 aktif madende 42 ton altın ürettik. Altın ihracatı yüzde 100 ithalatla karşılanıyordu cari açığın azalmasına 2,4 katkı. Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildi. 260 milyon dolarlık yatırımla bu kaynağın kazandırılmasını sağlayacağız. İşletme döneminde 2 bin vatandaşımıza iş imkanı sağlanmış olacak."

Son Güncelleme: 10.06.2021 16:51
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