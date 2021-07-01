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Bakanlık duyurdu! Elmalı Davası'nda flaş gelişme...

Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama yapıldı

01 Temmuz 2021 Perşembe 22:34
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Bakanlık duyurdu! Elmalı Davası'nda flaş gelişme...

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davada mağdur iki çocuğun devlet korumasına alınması talebinin mahkemece kabul edildiğini, çocuklara bakanlığa bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya Elmalı'da yargılama süreci devam eden istismar vakasında, mağdur iki çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir. Çocuklarımıza, bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız."

Anahtar Kelimeler:
Elmalı Davası
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