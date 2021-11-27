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Bakanlık'tan Müslüme Yağal açıklaması

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 yaşında ölü olarak bulunan Müslüme'nin kardeşlerinin devlet korumasına alındığını annesinin bir kadın konukevine yerleştirildiğini açıkladı.

27 Kasım 2021 Cumartesi 09:35
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Bakanlık'tan Müslüme Yağal açıklaması
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kaybolduktan sonra ölü olarak bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'la ilgili basın açıklaması yaptı.

Bakanlık'tan yapılacan açıklamada, "Basın ve yayın organlarında yer alan, küçük Müslüme’nin ölümü ile ilgili haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur" denildi.

KARDEŞLERİ KORUMA ALTINA ALINDI

Müslüme'nin kardeşlerinin devlet korunmasına alındığı belirtilen açıklamada, "1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu kolluk kuvvetlerinin desteği ile Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınmıştır. Ayrıca, Anne S.Y. de bir kadın konukevine yerleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Mersin’in Gülnar ilçesinde çocuk Müslüme‘nin cansız bedeninin bulunmasının hemen ardından Bakanlığımız uzmanları aile ile inceleme, rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır.

Aile bireyleri ile yapılan görüşmeler ve hanede gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, dört çocuk hakkında devlet koruması kararı alınmıştır. 1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu kolluk kuvvetlerinin desteği ile Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınmıştır.

"ANNE KADIN KONUKEVİNE YERLEŞTİRİLDİ"

Ayrıca, Anne S.Y. de bir kadın konukevine yerleştirilmiştir.

Olayla ilgili Gülnar Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatılmış ve bu soruşturma sonucunda dede H.Y. gözaltına alınmıştır.

Çocukların ikincil örselenmeye maruz kalmasını engellemek ve kamuoyunda bilgi kirliliğinin önüne geçmek için ilgili birimlere, gizlilik kararına riayet edilmesi yönünde başvuruda bulunulmuştur. Gerçeklerle, haber alma ve basın özgürlüğüyle bağdaşmayan bir kısım haberlerle ilgili erişim yasağı kararı alınması talep edilmiştir.

H.Y’nin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir.

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