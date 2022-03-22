Bakıcısından Alzheimer hastasına korkunç işkence...

İstanbul'da yaşanan bakıcı işkencesi dehşete düşürüdü. 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadının, bakıcısı tarafından defalarca darbedildiği görüntüler ortaya çıktı. Kamera görüntüleri akılalmaz işkenceyi ortaya çıkarırken, hastaneye kaldırılan yaşlı kadının vücudundaki izlere "boksör travması" tanısı konuldu. Öte yandan cani bakıcının kamerayı fark ettiği anlar da saniye saniye kaydedildi. İşte kan donduran haberin detayları...

EVE GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRDİ

İstanbul'da 80 yaşındaki alzheimer hastası M.K D. bakımıyla ilgilenen bakıcının dehşetine uğradı. Sabah'ta yer alan habere göre, yaşlı kadının kızı H.U., annesindeki izleri görünce annesini doktora götürdü. Doktorlar, şişliğin 'boksör travması' olarak tanımladı. Eve gizli kamera yerleştiren H.U. annesine uygulanan insanlık dışı görüntüleri kayıt

İYİ HALDEN 26 GÜNDE TAHLİYE EDİLDİ

8 yıl hapsi istenen bakıcı iyi hal indirimli cezayla 26 gün içinde tahliye edilirken, geriye bir gün tokat, bir gün tekme yiyip, saçlarından sürüklenip, düştükçe kaldırılıp acımasız bakıcının eziyetlerine maruz kalan kadının mağduriyeti kaldı.

YAŞLI KADINA YAPMADIĞINI BIRAKMADI

Vicdanları sızlatan olay geçen ay Kadıköy Suadiye'de yaşandı. Türkmenistan uyruklu bakıcı M.S.A., 80 yaşındaki M.K.D.'yi gün gün adeta ölüme götürdü. 4 yıldır bakıcılığını yaptığı yaşlı kadına yapmadığını bırakmadı. Bir gün tokat, bir gün tekme attı.

TEKRAR TEKRAR DARP ETTİ

Acımasız bakıcı, bakıma muhtaç yaşlı kadını sürekli darp etti. Şiddetin boyutu öyle büyüktü ki 80 yaşındaki kadın gözyaşlarına boğulup çığlıklar atsa da bakıcı onu saçlarından çekip sürükledi, boğazını sıkıp nefes almasını engelledi, vücudunu ısırdı, boğmaya kalktı, düştüğünde ise kaldırıp tekrar tekrar dövdü.

"BOKSÖR TRAVMASI" TANISI KONULDU

Alzehimer hastası M.K.D.'nin yaşadığı dram aslında geçtiğimiz yıl vücudundaki morartı ve şişliklerle görünür olmuştu ancak birçok rahatsızlığı bulunduğu için şiddete ihtimal verilmemişti. Ta ki yaşlı kadının kızı annesinin kulağında morarma ve şişlik görene kadar. Yaşlı kadın kızı tarafından hastaneye götürüldüğünde doktorlar şişliğin darp sonucu olduğunu hatta boksör travması olarak tanımlandığını söyledi.

GİZLİ KAMERA KOYDU, KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Durumdan şüphelenen M.K.D.'nin kızı, annesi ve bakıcının yalnız kaldığı eve gizli kamera yerleştirdi. Yaşanan vahşet kameraya yansıdı. Öyle ki bakıcının kamerayı fark ettiği anlara ilişkin görüntüler, bakıcının yüzündeki dehşeti de ortaya koydu. Görüntüleri izleyen yaşlı kadının kızı şoke oldu. Annesi değişik tarihlerde işkenceye maruz kalmıştı. Görüntülerle emniyetin yolunu tutan kadın, bakıcıdan şikayetçi oldu.

"AŞIRI SİNİRLİYDİM"

Gözaltına alınan M.S.A., özrü kabahatinden büyük savunmasıyla suçunu kabul etti. Hasta bir insana bakmasının psikolojik olarak kendisini yıprattığını öne süren bakıcı, "Görüntülerdeki günlerde aşırı sinirliydim. Psikolojim de bozuktu, o da hiç sözümü dinlemiyordu. Amacım dengesini yerine getirmekti. Bu nedenle kendisine bir kaç kez vurdum" dedi. Mahkeme tutuklama kararı verdi.

SAVCILIĞIN TESPİTLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Kararın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı titizlikle dava açtı. Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yiğit 6 gün gibi kısa bir sürede hazırladığı jet iddianamesinde, "Kendisini savunamayan yaşlı ve bakıma muhtaç kadını değişik tarihlerde dövdü. Hatta kafası, ağzı ve burnuna battaniye ile bastırdı. Hatta nefes almasını dahi engelledi. Yaşlı kadın ağladı, çığlıklar attığı" diyerek dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. 'Beden bakımından kendini savunamayacak kişiye eziyet' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

"KENDİME HAKİM OLAMADIM"

İstanbul Anadolu 62. Asliye Ceza Mahkemesi de ilk celse kararını verdi. Mahkemede de benzer bir savunma yapan tutuklu sanık M.S.A., "Bakım gittikçe zorlaştı. Bundan dolayı da kendime hakim olamadım. Pişmanım" dedi. Dosyaya gelen bilirkişi raporu da kare kare dehşet anlarını gözler önüne serdi.

İYİ HALDEN İNDİRİM ALDI, 26 GÜNDE ÇIKTI

Mahkeme ise, 'Beden bakımından kendini savunamayacak kişiye eziyet' suçundan' önce 5 yıl hapis cezası verdiği bakıcıya iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 4 yıl 2 aya düşürdü ve 26 gündür tutuklu bulunan sanığın tahliyesine hükmetti. Yaşlı kadının ailesi ise "bu öldürmeye teşebbüs" diyerek verilen karara itiraz etti.