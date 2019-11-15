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Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişi ölü bulundu

15 Kasım 2019 Cuma 10:09
Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişi ölü bulundu

İstanbul Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. Bakırköy Kaymakamlığı, ''Yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir'' dedi.

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi.

Olay yerinde  AFAD ekipleri de inceleme yapıyor. Ölenlerin karı - koca ile çocukları olduğu öğrenildi.

Bakırköy Kaymakamlığı, olay yerindeki koku ile ilgili son yaptığı açıklamada ''Yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir'' ifadesini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy
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