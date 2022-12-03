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Bakırköy'de otomobil alev alev yandı

İstanbul'da Dünya Ticaret Merkezi önünde bir araçta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler sonrası yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

03 Aralık 2022 Cumartesi 13:32
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Bakırköy'de otomobil alev alev yandı



İstanbul Bakırköy'de yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın saat 08.00 sıralarında Bakırköy Yeni Havaalanı Caddesi Dünya Ticaret Merkezi önünde seyreden otomobilde çıktı.

Otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladığı gören sürücü yolun sağında durup otomobilden indi. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin caddeyi trafiğe kapatmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.

Yanan otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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