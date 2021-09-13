Balıkçı ağlarına takıldı

Marmaris’te balık tutmak amacıyla denize açılan balıkçıların ağına bu kez 2 metre uzunluğunda ve en az 300 kg ağırlığında bronzdan yapılmış bir kadın heykeli takıldı.

Bronzdan yapılmış kadın heykelini görünce şaşkınlık içerisinde kalan balıkçılar hemen Marmaris Müze Müdürlüğüne haber verdi ve yetkililer gelerek heykeli teslim aldı.

Bozburun ve Selimiye açıklarında şafak vakti avlanan balıkçılar yaklaşık 50 metre derinliğe attıkları ağlarını çekmeye başladıklarında neden bu kadar ağır olduğunu düşündüler. Önce deniz ürünlerinin bol olduğunu sandılar fakat gerçek çok başkaydı.

Uzun süren uğraşlar sonucu ağ çekildi. Ağlarına deniz ürünleri bekleyen balıkçılar çıkan heykeli görünce şaşkınlık yaşadı. Heykeli teknelerine alan balıkçılar durumu telsizle Sahil Güvenlik Marmaris İlçe Komutanlığı ekiplerine bilgi verdi.

Devriye gezen Sahil Güvenlik hücum bot ekipleri balıkçı teknesinin bulunduğu Selimiye Mahallesi açıklarına geldi. Tekneye inen ekipler heykelde inceleme yaptıktan sonra balıkçılara eşlik ederek Bozburun Mahallesi iskelesine geldi.

Marmaris Müze Müdürlüğü’nden gelen ekipler vinçle bir araca konulan bronz heykelde yerinde inceleme yaptı. Yaklaşık 2 metre boyunda, 300 kilogram ağırlığında kadın bronz heykel olduğu belirlendi. Hangi döneme ait olduğu belirlenemeyen heykel Marmaris Müze Müdürlüğü’ne götürülerek koruma altına alındı.

Konu hakkında bilgi vermeyen Marmaris Müze Müdürlüğü yetkilileri, yapılacak inceleme ve araştırmaların ardından açıklamanın Bakanlık tarafından yapılacağını söyledi.