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Balıkçılara ödenen destek 2 katına çıktı

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müsilajdan etkilenen balıkçılara destek verileceğini duyurdu. Teknelerin büyüklüğüne göre verilen destek miktarı iki katına çıkarıldı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 13:14
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Balıkçılara ödenen destek 2 katına çıktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara Denizindeki müsilajdan etkilenen küçük balıkçı teknelerine destek miktarlarını açıkladı.

Marmara'daki müsilajın, çok miktarda balıkçı ağının denizlerde kaybolmasına ya da çıkarılamamasına yol açtığına dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu ağların çıkarılması için çalışma yürüteceğiz. Marmara'da küçük kıyı balıkçısına ödediğimiz destekleme miktarını 2 katına çıkardık. Teknelerin büyüklüğüne göre 2 bin lira ile 2 bin 900 lira arasında destek vereceğiz. Endüstriyel (büyük) balıkçılar için düşük faizli kredi ve borç erteleme çalışması yapıyoruz."

Küçük pelajik balıkların koruma altına alınan üreme, beslenme ve büyüme bölgelerini genişletmeyi planladıklarını vurgulayan Pakdemirli, "Akademik çalışmalara göre, planktonlarla beslenen hamsi, çaça, istavrit gibi küçük pelajik balıklar müsilajın oluşumuna neden olan planktonların azalmasını sağlayacak" dedi.

Son Güncelleme: 07.06.2021 16:54
Anahtar Kelimeler:
Bekir PakdemirliMarmara DeniziMüsilajBalıkçı
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