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Balıkesir'de korkunç olay! Anne ve babasını öldürdü!

Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen 20 yaşındaki Mert Diplen anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü.

15 Haziran 2021 Salı 17:51
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Balıkesir'de korkunç olay! Anne ve babasını öldürdü!

Balıkesir'in Edremit İlçesi’nde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen 20 yaşındaki Mert Diplen, para istediği 46 yaşındaki annesi Sevgi ve 47 yaşındaki babası Şenol Diplen'i çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

Gözaltına alınan ve 35 suçtan kaydı olduğu belirlenen Mert Diplen, tutuklandı.

Olay, gece yarısı meydana geldi. 'Uyuşturucu madde kullanmak' dahil 35 suçtan kaydı bulunan Mert Diplen, iddiaya göre annesi Sevgi Diplen ve babası Şenol Diplen'den para istedi.

DHA'nın haberine göre, Diplen çiftinin oğullarının isteğini reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Diplen, önce babası Şenol Diplen'i ardından annesi Sevgi Diplen'i bıçakladı.

Sevgi ve Şenol Diplen kanlar içinde yere yığılırken, evden yükselen çığlık seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Söz konusu adrese gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Sevgi ve Şenol Diplen'in yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Gözaltına alınan Mert Diplen, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşamını yitiren Sevgi Diplen ve Şenol Diplen'in cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Balıkesir
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