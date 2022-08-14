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Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangınla ilgili itfaiye raporu

İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin hazırladığı raporda; yangının çıkış nedeninin tam olarak tespit edilemediği belirtildi.

14 Ağustos 2022 Pazar 17:31
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Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangınla ilgili itfaiye raporu


İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı, Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin raporunu tamamladı.

Hastanenin Yaşlı Bakımevi bölümünde 4 Ağustos'ta yangın çıkmış ve 2 saat süren çalışmalarla kontrol altına alınmıştı.

Yangına ilişkin İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı hazırladığı raporda; yangından bir gün önce hastanenin çatısında izolasyon çalışmalarının yapıldığı ve bu sebeple kurulmuş bir iskelenin tespit edildiği bilgisini verdi.

Çıkan yangında çatıdaki elektrik tesisatlarının tamamen yandığı ve bu nedenle yangının buradan çıkıp çıkmadığının tam olarak tespit edilemediği belirtildi.

Hazırlanan raporda olay anına dair kamera kayıtları incelendiğinde, saat 12.48'de ilk önce çatının çöktüğü, bu nedenle yangının ilk olarak çatıdan ya da tavan arasından başladığı bilgisine yer verildi.

Raporda yangının çıkış sebebinin tam olarak, sağlıklı şekilde tespit edilemediği kaydedildi.

Son Güncelleme: 14.08.2022 17:36
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