Balkonda yakılan mangal evdeki 3 kardeşi zehirledi

Sivas'ta, mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afgan uyruklu 3 kardeş hastaneye kaldırıldı.



Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi'nde, iddiaya göre, Afganistan uyruklu bir aile evlerinin balkonunda mangal yaktı.



Mangaldan çıkan karbonmonoksit gazının odaya dolması sonucu T.H. (12), A.H. (7) ve M.R.H. (11) zehirlendi.



Numune Hastanesine kaldırılan 3 kardeş tedavi altına alındı.