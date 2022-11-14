Sivas'ta, mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afgan uyruklu 3 kardeş hastaneye kaldırıldı.
Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi'nde, iddiaya göre, Afganistan uyruklu bir aile evlerinin balkonunda mangal yaktı.
Mangaldan çıkan karbonmonoksit gazının odaya dolması sonucu T.H. (12), A.H. (7) ve M.R.H. (11) zehirlendi.
Numune Hastanesine kaldırılan 3 kardeş tedavi altına alındı.
Balkonda yakılan mangal evdeki 3 kardeşi zehirledi
Sivas'ta bir kişi balkonda mangal yaktı. Sızan karbonmonoksit gazı içerideki 3 çocuğu zehirledi. Zehirlenen Afgan uyruklu 3 kardeş hastaneye kaldırıldı.
14 Kasım 2022 Pazartesi 09:16
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Sivas'ta, mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afgan uyruklu 3 kardeş hastaneye kaldırıldı.