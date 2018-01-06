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‘’Balona rövaşata atan adam’’ futbolcu oldu

“Gülbey bu saatten sonra bize emanet. Biz sahipleneceğiz’’

06 Ocak 2018 Cumartesi 16:42
‘’Balona rövaşata atan adam’’ futbolcu oldu
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Ankara Kızılay'da balona rövaşata atmaya çalışırken kaydedilen görüntüsüyle sosyal medyada fenomen olan ve günlerce haber programlarında gündem oluşturan Elbistanlı Gülbey Türkücü, Elbistanspor yönetimi tarafından takım kadrosuna alındı.

Hürriyet'te yer alan haberde 24 yaşındaki  Gülbey Türkücü ailesi ile birlikte Elbistan Sentetik Çim Sahada antrenman yapan Elbistansporlu futbolcuları ziyaret etti. Burada Elbistanspor Kulüp Başkanı Av. Sertan Davdav ve Teknik Direktör Mutlu Doğantarafından karşılanan Gülbey Türkücü, kendisi için hazırlanan formayı giyerek, sahaya çıktı. Ankara Kızılay’da caddede yürürken balona röveşata çekmeye çalışmasıyla gündeme gelen Gülbey Türkücü, kayıp olduğu için aranıyordu. Kızılay’daki bir kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ile bir anda fenomen olan Gülbey Türkücü, ailesi ile buluşturulmuştu.

Yaklaşık 2 aylık bir tedavinin ardından memleketi Elbistan’a gelen Gülbey Türkücü’ye, çok sevdiği Elbistanspor tarafından sürpriz yapıldı. Takıma kabul edilen Gülbey Türkücü, önümüzdeki hafta kısa süreli de olsa sahaya çıkacak ve Elbistanspor’un karşılaşmasında top koşturacak. Elbistansporlu futbolcular ile antrenman yapan ve balona atamadığı rövaşatayı sahada futbol topuna atan Gülbey Türkücü, başarılı vuruşlarıyla alkış aldı.

Gülbey’in annesi Ayşe Türkücü, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade ederek, oğlunun sağlığına kavuşmasında emeği olan herkese teşekkür etti. Elbistanspor Teknik Direktörü Mutlu Doğan ise Gülbey Türkücü’nün iyi bir futbolcu olduğunu ifade ederek, takımda yer vereceklerini söyledi. Gülbey’e lisans çıkaracaklarını da belirten Doğan, önümüzdeki hafta oynanacak bir maçta, kısa süreli de olsa Gülbey’i sahaya çıkaracaklarını söyledi.

Teknik Direktör Mutlu Doğan, “Gülbey bu saatten sonra bize emanet. Biz sahipleneceğiz ve tesisimizde diğer sporcularımızla birlikte kalacak. Lisansını çıkaracağız ve ilerleyen zamanlarda da maçlarda oynatmayı düşünüyoruz. Gülbey’i spor hayatına kazandıracağız. Gülbey’den beklentimiz ise bundan sonra sağlığına çok dikkat edecek, kötü alışkanlıklardan uzak duracak. Sporcu gibi davranıp, aramızda yaşayacak” dedi.

Gülbey Türkücü ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, kendisine rol model olarak Cristiano Ronaldo’yu örnek aldığını söyledi.(Hürriyet)

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