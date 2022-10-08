Banka hesabını kontrol edenler şok yaşadı!

Akbank mobil ve internet bankacılığı kullanıcıları hesaplarını kontrol ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bazı kullanıcılar taksit ödemelerinin hesaplarından iki kez çekildiğini gördü. Sorunu yaşayan kullanıcıların şikayetleriyle konu sosyal medyada da gündeme otururken Akbank'tan arızayla ilgili açıklama geldi.