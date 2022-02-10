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Banknotun açılış fiyatı 800 bin lira!

İngiltere'de 1927 yılında basılan 1. emisyon 1000 Türk Lirası, açık artırmaya çıktı. 1939'da tedavülden kalkan ve sadece 7 adedinin bugüne ulaştığı bilinen paranın açılış fiyatı 800 bin lira.

10 Şubat 2022 Perşembe 21:13
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Banknotun açılış fiyatı 800 bin lira!
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Müzayedeyi düzenleyen araştırmacı yazar Necati Doğan, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1. emisyon 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 liralık banknotların İngiltere'de Thomas de la Rue Matbaası'nda basıldığını belirtti.

Bu paralar içerisinde 1000 liralık banknotun hem dönemindeki ekonomik değeri hem de baskı adediyle önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Doğan, konuya ilişkin şöyle bilgi verdi:

"1927 yılında basılan 1. emisyon 1000 lira 1939'da tedavülden kaldırıldı. Tedavülde kaldığı yaklaşık 12 yıl boyunca 15 bin 374 adet basıldı. 1939'da tedavülden kaldırıldığında 23 adeti değiştirilmek üzere Merkez Bankası'na iade edilmedi. İade edilmeyen 23 banknottan bugüne sadece 7 adedinin ulaştığı tahmin ediliyor. Bu durum da bu paraya 'çok nadir' özelliği kazandırıyor."

BANKNOTUN KARŞILIĞI 1000 CUMHURİYET ALTINIYDI

Tarihi banknotun tedavüle çıktığı 1927 yılında 1000 Cumhuriyet altını karşılığının bulunduğuna dikkati çeken Doğan, "1. emisyon 1000 lira tedavülde kaldığı sürede büyük bir ekonomik değere sahipti. Bu yönüyle çoğunlukla bankaların ve büyük tüccarların elinde bulunuyordu. Hem tedavülde olduğu dönemki mali büyüklüğü hem de günümüze ulaşan az sayıdaki baskı adedi bu paraya Türkiye'nin en değerli banknotu niteliği kazandırıyor." dedi.

HARF İNKILABINDAN ÖNCE BASILDI

Doğan, 1. emisyon 1000 liranın ön yüzünde Atatürk portresi, arka yüzünde ise Sakarya Demiryolu Hattı'nın Geyve Boğazı kısmına ait görselin yer aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Üzerinde, dönemin Maliye Bakanı Mustafa Abdülhalik Renda'nın imzası olan banknot, harf inkılabından önce basıldığı için 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi Osmanlı Türkçesi ile yazılmış. Ayrıca Fransızcanın o dönem diplomatik dil olması sebebiyle parada Fransızca kelimelere de yer verilmiş." ifadesini kullandı.

800 BİN LİRA AÇILIŞ FİYATIYLA MÜZAYEDEDE YER ALDI

"Çok nadir" niteliğindeki tarihi paranın online müzayedede satışa çıkarıldığını duyuran Doğan, banknotun 800 bin lira açılış fiyatıyla müzayedede yer aldığını bildirdi.

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