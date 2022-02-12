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Baraj kaldırıldı: İki doğru cevaba üniversite

Uzmanlar, üniversiteye girişte baraj puanı uygulamasının kaldırılmasını NTV'ye değerlendirdi. Sadık Gültekin kararın herhangi bir haksızlığa yol açmayacağını belirtirken; Burak Kılanç, "Türkçe ve matematik sorularından birer doğru soru çözen adaylar üniversiteye girebilecek" dedi.

12 Şubat 2022 Cumartesi 11:03
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Baraj kaldırıldı: İki doğru cevaba üniversite
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Yükseköğretim Kurulu, üniversiteye girişte baraj puanın kaldırıldığını duyurdu.

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

Kararı değerlendiren eğitim danışmanı Sadık Gültekin, kararın herhangi bir haksızlığa yol açmayacağını ve doğal bir eleme olacağını söyledi. 

"EĞİTİM HAKKINDAN DAHA FAZLA ÖĞRENCİ YARARLANMALI"

Baraj puanlarının bilimsel bir açıklaması olmadığını söyleyen Gültekin,
üniversitelerde boş kontenjan olduğunu ve eğitim hakkından daha fazla öğrencinin yararlanması gerektiğini belirtti. 

"SINAV BİRKAÇ KEZ YAPILMALI"

Üniversiteye giriş sınavlarının tamamen farklı bir yapıya bürünmesi gerektiğini aktaran Gültekin, "Bu sınavı da kaldırmak lazım. Niye tek bir sınav yapılıyor? Yıl içinde birkaç kez yapılmalı. Üniversiteler kendi sınavlarını kendileri yapmamalılar" şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili NTV'nin sorularını yanıtlayan eğitim uzmanı Burak Kılanç da gözde bölümleri hedefleyen adaylar için endişe edecek bir durum olmadığına işaret etti. 

Kararın başarısı düşük adaylara fırsat sağlayacağını belirten Kılanç, "Kaldırılan baraj 4 yıllık okuyabilmek için 10 üzerinden 2 barajıydı. 10 üzerinden 1,25 alanlar 2 yıllık okuyabilirdi. Biz bu barajları kaldırdık. Türkçe ve matematik sorularından birer doğru soru çözen adaylar üniversiteye girebilecek" dedi.

Kılanç şunları kaydetti:

"Eğer lise mezuniyet diplomanıza çok güveniyorsanız, üniversite sınavı noktasında da daha rahat davranabilirsiniz. Akademisyenlerin amfilerde önlerine gelecek öğrenciler için büyük kaygıları var. Adaylar açısından baktığımızda çok düşük puan alanlar için bu bir mucizedir, üniversiteye girmek daha kolay olacaktır. Yükseköğretime geçiş serbest piyasa ekonomisi, arz talep meselesi.

Geçen sene üniversitelerde 169 bin örgün programlarda boş kontenjan kalmıştı. Yani yarım neti aşanların hepsinin buraya girme hakkı var. Akademik anlamda çok başarı olmayan öğrencileri bu kontenjanlara dolduracağız.

Türkçe soruları gerçekten kolay değil ve uzun. Zamana ihtiyaç var. Geçtiğimiz yıllarda tytlerdeki türkçe sorularında soruları yetiştiremedi öğrenciler. Bu durumu ben olumlu görüyorum. Araştırmalarımda eğitim camiyası da olumlu görüyor sürenin uzatılmasını."

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