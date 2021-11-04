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Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu vefat etti!

Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu, 15 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

04 Kasım 2021 Perşembe 19:02
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Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu vefat etti!
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29 Haziran 2007 tarihinde Bodrum Torba Kavşağı'nda trafik kazası geçiren Barış Akarsu, beş günlük yoğun bakımın ardından 4 Temmuz 2007'de hastanede yaşamını yitirmişti.

Henüz 28 yaşında hayatını kaybedip, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğan ünlü şarkıcının annesi Hatice Akarsu'dan bugün üzücü bir haber geldi.

Ses sanatçısı Onur Akay'ın haberine göre; pankreas kanseri teşhisi konulan ve teşhisten dört ay sonra ameliyat olan Hatice Akarsu, hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görmeye başlamıştı.

Ameliyat sırasında kanser kitlesine ulaşılamadı ve Hatice Akarsu çoklu organ yetmezliğinden dolayı Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Barış Akarsu'nun kardeşi Nesrin Akarsu, üç gün önce Instagram'da bir paylaşım yaparak annesi Hatice Akarsu için sevenlerinden dua istemişti: Annem pankreas kanseri sonrası ameliyat geçirmişti. Uzun süredir hastanedeyiz. Şimdi yoğun bakımda. Hatice annenizin dualarınıza ihtiyacı var. Bizi seven, abimi seven herkesten duanın gücüne inanarak annemin sağlığı için dua istiyorum hepinizden.

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