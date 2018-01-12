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'Barış' için gittiği evde hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan aileleri barıştırmak için gittiği evin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamadı.

12 Ocak 2018 Cuma 17:19
'Barış' için gittiği evde hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da iki aile arasındaki husumeti sonlandırmak için giden bir kişi açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilge göre, Eyüp Sedefdiş (65) ve yakınları, Ağlamaz ve Keskinbıçak aileleri arasında 4 yıl önce ev alıp-satma meselesi yüzünden başlayan husumeti sonlandırmak için Hacı Bayram Mahallesindeki bir eve gitti.

Taraflarla görüşmenin ardından söz konusu evden ayrılan grubun üzerine, sokaktan geçen ve henüz plakası öğrenilemeyen bir araçtan ateş edildi.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Eyüp Sedefdiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sedefdiş'in cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Eyüp Sedefdişi'in daha öncede birçok olayda barışa vesile olduğu ve ailelerle bir yakınlığının bulunmadığı öğrenildi.

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