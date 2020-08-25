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Barış Kuvvetleri Komutanı Öztürk, Hulusi Akar’a son durum ile ilgili bilgi verdi

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörle mücadele harekâtlarının da ele alındığı toplantıya telekonferans ile katılan Barış Kuvvetleri Komutanı Sezai Öztürk, Hulusi Akar’a bilgi verdi.

25 Ağustos 2020 Salı 09:37
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Barış Kuvvetleri Komutanı Öztürk, Hulusi Akar’a son durum ile ilgili bilgi verdi

Türkiye Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Muhsin Dere'nin de katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Bakanlığın web sitesindeki bilgiye göre toplantıda Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargâhı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Sezai Öztürk’ün yanı sıra Ordu Komutanları, Muharip Hava Kuvveti ve Donanma Komutanı devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörle mücadele harekâtlarının da ele alındığı toplantıda, Coronavirus ile mücadele önlemleri de gündeme geldi.

Kışlaların salgından korunmasına yönelik yeni tedbirlerin alınmasının da değerlendirildiği toplantıda, Bakan Akar komutanlardan devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Konuşmasına Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek başlayan Bakan Akar, arama-kurtarma çalışmalarında görev alan personeli tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesinin daha büyük ve önemli stratejik teşebbüslerin de dayanağı olacağını ifade eden Bakan Akar, yoğun bir dönemden geçen TSK'nın kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini vurguladı ve personeli kutladı.

Bakan Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Deniz Kuvvetlerimiz Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor, ülkemizin, asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli ve kararlı ayrıca buna da muktedir bir şekilde görevlerini yerine getiriyorlar" ifadesini kullandı.

Bakan Akar, "Faaliyetlerimizde haklıyız. Onun için de kararlı ve azimliyiz. Bize verilen görevi bugüne kadar en iyi şekilde yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Akar ayrıca Yunanistan’ın, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat icra edeceğini açıklamasını, iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet olarak değerlendirdi.

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