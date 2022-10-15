Bartın'da (Amasra) maden ocağında grizu patlaması: 40 can kaybı

Bartın'da meydana gelen grizu maden patlamasında 40 işçi hayatını kaybetti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün saat 18.15 sıralarında eksi 300 kotunda patlama meydana geldi.

Patlama sırasında mesaide olan 110 işçiden 58'i kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Son bilgilere göre patlamada 40 işçi hayatını kaybetti. 11 yaralıdan 5'inin tedavisi Bartın'da sürüyor. 5'i entübe edilen 6 yaralının ise İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

İncelemelerde bulunmak üzere bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez son duruma ilişkin bilgi verdi.

Can kaybı sayısının 40'a yükseldiğini söyleyen Bakan Soylu, ''Bir madencimizle ilgili bir belirsizlik var. Bu madencimizi arama çalışmaları sürüyor'' dedi.

GALERİ YANGINI BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise galerideki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi.

EKSİ 300 KOTTA YANGIN

Eksi 300 kottaki yangını da sürdüğü bildirildi. Havalandırma kanallarından çıkan dumanlar nedeniyle bölgede gökyüzünü duman kapladı. Ekipler yangın ve karbonmonoksitin etkisini azaltmaya çalışıyorlar.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ



Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Yasin Bulut, Sabih Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gündoğan Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Hacet.



Çalışmalara ilişkin bilgileri çeşitli zaman dilimlerinde paylaşacaklarını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlardan farklı bilgilere itibar etmemelerini istedi.



Soylu, arama kurtarma yapan ekiplerin güzel ve umutlu haberler vermesini temenni ederek, "Bütün duamız, niyazımız odur. Tekrar geçmiş olsun. Başımız sağ olsun" dedi.