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Bartın'daki maden patlamasında 25 gözaltı kararı

Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 işçinin hayatını kaybettiği maden patlamasına ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişiler arasında işletme müdürü ile müessese yöneticileri de var. Gözaltı kararı verilen şüpheliler, taksirle 41 kişinin ölümüne,11 kişinin de yaralanmasına sebep olmakla suçlanıyor.

27 Ekim 2022 Perşembe 19:27
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Bartın'daki maden patlamasında 25 gözaltı kararı



Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Gözaltı kararı bulunanlar arasında işletme müdürü ile müessese yöneticilerinin de olduğu belirtiliyor. Gözaltına alınan 25 şüphelinin taksirle 41 kişinin ölümüne, 11 kişinin de yaralanmasına sebep olmakla suçlanıyor. 

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra İşletmesi'nde 14 Ekim'de meydana gelen maden kazasına ilişkin Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.

MADENDEKİ YANGIN HALA DEVAM EDİYOR

Öte yandan maden kazası sonrası başlayan yangın sönmedi.

Alevlerin etkisini yitirmesi için oksijenle bağlantısının kesilmesi amaçlanıyor. Bunu sağlamak için şimdiye kadar 2 baraj sistemi yapıldı. Ancak yeterli olmadı. Ekipler şimdi 3. barajın yapımına başladı

Patlamanın ardından eksi 300 kotundaki yangın nedeniyle eksi 250 kotunda 2 baraj yapıldı.

Kuyu başından gelen oksijenin eksi 300 kotuna inmesini engellemek için taş tozu barajlarının 3'üncüsünün yapılması için TTK tahlisiye ekipleri, özel donanımlı cihazlarla yer altına inerek, incelemede bulundu.

Son değerlere bakan ekipler, 1 saat yer altında çalışma yaptı. Yangının devam ettiği tespit edilirken, sızıntı ihtimaline karşı eksi 100 kotunda da baraj yapımına başlandı.

Ayrıca soruşturmanın sürmesi nedeniyle Amasra Müessese Müdürlüğü'ne görevliler dışında kimsenin maden sahasına girmesine izin verilmiyor.

Anahtar Kelimeler:
BartınMadenPatlamaGöz Altı
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