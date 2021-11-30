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Başak Cengiz'in katili ile Müslüme'nin dedesi aynı cezaevinde

İstanbul'da samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz ile Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal, Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konuldu.

30 Kasım 2021 Salı 16:47
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Başak Cengiz'in katili ile Müslüme'nin dedesi aynı cezaevinde
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Müslüme'nin dedesi ve Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede...

İstanbul'da 10 Kasım'da samuray kılıcıyla yolda yürüyen Mimar Başak Cengiz'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Can Göktuğ Boz, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne götürüldü.

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da kaybolan, yapılan aramalar sonucu 10 gün sonra da cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin tutuklanan dedesi Hasan Yağal da Diyarbakır'a götürülerek aynı cezaevine konuldu.

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