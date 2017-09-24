Başbakan Yıldırım: "Referandum yok hükmündedir"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Mamak Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Mamak 6. Olağan İlçe Kongresi'nde, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Mamak'ın 10 şehit verdiğini hatırlatarak tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Mamak ilçe yönetiminde yer alan Hasan Altın'ın da şehit olduğunu anımsatan Yıldırım, 15 Temmuz gecesi Mamaklıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek "darbecilere darbeyi indirdiğini" söyledi.

Irak ve Suriye tezkerelerinin CHP ve MHP gruplarının desteğiyle dün TBMM'de kabul edildiğini anımsatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Böylece Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümetimize Meclisimiz bir yıl daha yetki verdi. 2023'e giderken, Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru giderken, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu coğrafya çok önemli bir süreçten geçiyor. Siyasi çalkantılar, terör, dış güçlerin nüfuz hamleleriyle bölgemiz karşı karşıya. Etnik ve mezhepsel çatışmalar, derin siyasal ve toplumsal çatlaklar oluşturuyor. Terör örgütleri; kan, şiddet, insanlık dışı eylemlerden oluşan bu çatlakları dolduruyor. Yakın tarihte cetvelle çizilen sınırla bugün asayişten, istikrardan maalesef bahsetmek zor. Üzülerek ifade ediyorum ki müttefik bazı ülkelerin geçici siyasal çözümler ve kısa vadeli çıkarları adına iş tuttukları, destek verdikleri terör örgütleri Türkiye'nin milli güvenliği için tehdit oluşturuyor. Bu terör örgütleri yalnızca bugün için değil, gelecekte de yeni çatışma alanları oluşmasını hazırlayacak tehlikeli girişimler içindeler."

"Bu işlerin çözüm yolu gayri meşru bir referandum kararı değil"

Yıldırım, Türkiye'nin güney hudutlarındaki herhangi bir statü değişikliğini, herhangi bir şekilde yeni oluşumları, asla ve asla hoş görmeyeceğini belirterek, "Kuzey Irak'ta yarın gerçekleştirilecek referandum gayri meşrudur, yok hükmündedir." ifadesini kullandı.

Referandum sonrası yaşanacak muhtemel gelişmelerden, bu referanduma tek başına, halkına danışmadan karar veren, dünyada bütün milletlerin karşı çıktığı, BM'nin de karşı olmasına rağmen bu referandumda inat eden Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin birinci derecede sorumlu olacağına dikkati çeken Başbakan yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu referandum, merkezi Irak yönetimi ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki hiçbir meseleyi çözmeyecek. Bu referandum, bölgede var olan istikrarsızlığı, otorite boşluğunu ve kaosu daha fazla körükleyecek ve bunun bedelini orada yaşayan insanlar ödeyecek. Belirli insanların, yöneticilerin hırsı, uçuk hayalleri yüzünden o bölge insanına, Kürt kardeşlerimize bu zulmü reva görenler, elbette bunun hesabını kendi halklarına başta olmak üzere, bu işe karşı çıkan herkese vereceklerdir. Onun için bu işlerin çözüm yolu; tek taraflı ve hiçbir şekilde ikazlara kulak asmadan gayri meşru bir referandum kararı değildir. Bu işin yolun oturup konuşmaktır. Sorunları müzakere edip, suhuletle ele almaktır."