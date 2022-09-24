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Başına yorgun mermi isabet eden Musa, yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 20 Ağustos günü başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa İlter, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

24 Eylül 2022 Cumartesi 09:46
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Başına yorgun mermi isabet eden Musa, yaşamını yitirdi



Başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki çocuk 34 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta, 20 Ağustos'ta meydana gelen olayda, traktör üzerindeki Musa İlter, başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Gebze ilçesindeki özel bir hastanede tedaviye alınan Musa İlter'in 12 Eylül günü beyin ölümü gerçekleşti.

Makineye bağlı bir şekilde yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren talihsiz çocuk, bugün yaşamını yitirdi. İlter ailesi Musa'nın ölüm haberiyle hastanede büyük üzüntü yaşadı.

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