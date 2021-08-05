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Başsavcılık'tan "Help Turkey" paylaşımlarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlattı.

05 Ağustos 2021 Perşembe 10:10
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Başsavcılık'tan "Help Turkey" paylaşımlarına soruşturma

Son dakika haberi! 

"Help Turkey" "Türkiye'ye yardım et" başlığıyla sosyal medyada yer alan kampanyayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 

Son Güncelleme: 05.08.2021 16:43
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