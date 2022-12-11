1 milyonluk soru ne olacak? Herkes nefesini tuttu ve bu sorunun yanıtını merak ediyor. Kim Milyoner Olmak İster?' de büyük heyecan yaşanmıştı. 20 yaşındaki Batu Alıcı büyük ödül için bu akşam yarışacak. Yarışmacı soruya doğru cevap verirse 1 milyon TL kazanacak ve eğer yanlış cevaplarsa 30 bin TL kazanmış olacak.

1 MİLYONLUK SORU AÇILDI MI?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Mustafa Kemal Atatürk sorusuna verdiği cevapla yarışmanın bir üst turuna çıkan Alıcı bu akşam 1 milyonluk soruyu açtıracak. Batu Alıcı, "Yarışmaya katılma fikri aklımda yoktu. Arkadaşım yarışmaya katılmamı istedi. Yarışmada oraya kadar gelmeyi beklemiyordum. Devam ettim, soruları görünce ve mantık yürütünce çekilmek istemedim. Aklımda baraj sorularını gördükten sonra çekilmek vardı, riske atmamak açısından…" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk sorusu sayesinde 1 milyonluk soruya gelen Alıcı "Ben de Mustafa Kemal ile ilgili sorunun cevabını nereden hatırladığımı bilmiyordum. Tabi çok okudum hayatını da, öyle olunca da bir yerlerden geldi ve çekilmek de istemedim. Risk aldım ve çok mutluyum sorunun cevabını doğru bildiğim için" diye konuştu.