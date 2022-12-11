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Batu Alıcı büyük ödül için bu akşam yarışacak...

Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam büyük bir heyecan yaşanacak. Atatürk sorusunu bilerek 1 milyonluk soruya ulaşan 20 yaşındaki Batu Alıcı'nın kazanıp kazanamayacağı merak konusu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanan Batu Alıcı bu akşam kazanırsa parayı ne yapacağını da açıkladı. Eğer Batu Alıcı sorudan çekilirse 400 bin TL kazanmış olacak. Kim Milyoner Olmak İster ve 1 milyonluk soru heyecanı saat kaçta?

11 Aralık 2022 Pazar 13:57
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Batu Alıcı büyük ödül için bu akşam yarışacak...



1 milyonluk soru ne olacak? Herkes nefesini tuttu ve bu sorunun yanıtını merak ediyor. Kim Milyoner Olmak İster?' de büyük heyecan yaşanmıştı. 20 yaşındaki Batu Alıcı büyük ödül için bu akşam yarışacak. Yarışmacı soruya doğru cevap verirse 1 milyon TL kazanacak ve eğer yanlış cevaplarsa 30 bin TL kazanmış olacak.

1 MİLYONLUK SORU AÇILDI MI?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Mustafa Kemal Atatürk sorusuna verdiği cevapla yarışmanın bir üst turuna çıkan Alıcı bu akşam 1 milyonluk soruyu açtıracak. Batu Alıcı, "Yarışmaya katılma fikri aklımda yoktu. Arkadaşım yarışmaya katılmamı istedi. Yarışmada oraya kadar gelmeyi beklemiyordum. Devam ettim, soruları görünce ve mantık yürütünce çekilmek istemedim. Aklımda baraj sorularını gördükten sonra çekilmek vardı, riske atmamak açısından…" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk sorusu sayesinde 1 milyonluk soruya gelen Alıcı "Ben de Mustafa Kemal ile ilgili sorunun cevabını nereden hatırladığımı bilmiyordum. Tabi çok okudum hayatını da, öyle olunca da bir yerlerden geldi ve çekilmek de istemedim. Risk aldım ve çok mutluyum sorunun cevabını doğru bildiğim için" diye konuştu.

Son Güncelleme: 11.12.2022 15:02
Anahtar Kelimeler:
Soru1 MilyonBatu AlıcıMilyonerTürkiye
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