Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı! İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'nın son hali

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta adından söz ettiren Bayraktar TB-2'lerin mucidi Selçuk Bayraktar, daha önce "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi" diyerek müjdelediği MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

KANATLARI TAKILDI

Üretim hattına giren MİUS'un kanatları takılmış yeni gövde görselini paylaşan Bayraktar, "Pazar günü sülale boyu toplandık. Akıncı kareye sığmadı, maketi geldi. Cezeri isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da. Ama Kızılelma kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik" ifadelerini kullandı.

BAYRAKTAR MİUS NEDİR?

Baykar Bayraktar MİUS ya da Muharip İnsansız Uçak Sistemi (kısa adıyla: MİUS), Türk insansız hava aracı üreticisi Baykar Savunma tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden, turbofan motorlu insansız savaş uçağıdır.

BAYRAKTAR MİUS ÖZELLİKLERİ

Selçuk Bayraktar, 4 Ağustos 2021 günü Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü'nün düzenlediği Havacılık ve Uzay Zirvesi 2 etkinliğinde, MİUS'un özelliklerini şöyle sıraladı:

Kalkış Ağırlığı: 5,5 Ton

Faydalı Yük Kapasitesi: 1,5 Ton (Gövde içi ve kanat altında mühimmat taşıma kabiliyeti)

Seyir Süresi: 5 Saat

Maksimum İrtifa: 40.000 ft (12.000 m)

Seyir Hızı: 800 km/sa (0,65 Mach)

Katapult yardımı olmadan yakalama kabloları ve kanca yardımıyla TCG Anadolu LHD gemisinden iniş ve kalkış

İlk prototipler sübsonik, sonraki prototiplerde ise süpersonik kabiliyet

Düşük Radar İzi

Dikey kuyruklar ve önde bulunan yatay kontrol yüzeyleri (Kanart)

Akıllı Filo Otonomisi

İlk Prototipte Uçuş Hedefi: 2023