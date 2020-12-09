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Bayraktar TB2 göklerde 270 bin saati geride bıraktı

Türkiye'nin ilk milli insansız hava aracı Bayraktar TB2, 270 bin uçuş saatini geride bıraktı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 19:39
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Bayraktar TB2 göklerde 270 bin saati geride bıraktı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli insansız hava aracı Bayraktar TB2 ile ilgili Twitter hesabından bir tweet paylaştı.

Paylaşımda, 2015 yılında Batman’da Bayraktar TB2'nin ilk 1000 saatlik uçuşunun ardından günlüğünde kaleme aldığı yazıyı hatırlattı. Selçuk Bayraktar, attığı tweette şunlara yer verdi:

"Tam 5 yıl önce... Envantere yeni giren #BayraktarTB2 görev yapmaya başlamış. Görevde ilk 1000 saati henüz tamamlamış. Şimdi 270 bin saati geride bıraktı. Semalarımızda Hür ve Özgür... #MilliTeknolojiHamlesi"

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