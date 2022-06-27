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Bayram tatili 9 gün olacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı tatili süresinin dokuz gün olacağını açıkladı. Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını duyurdu.

27 Haziran 2022 Pazartesi 21:29
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Bayram tatili 9 gün olacak
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında Kurban Bayramı tatilinin süresini açıkladı.

Tatil süresinin dokuz gün olacağını duyuran Erdoğan, “Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağının haberini sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz’da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. günü: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. günü: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. günü: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. günü: 12 Temmuz Salı

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanKurban BayramıTatil
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