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Baza kapağının altına kalan Bahar hayatını kaybetti

Amasya'da oyuncağını almak isterken üzerine düşen baza kapağının altında kalıp ağır yaralanan 7 yaşındaki Bahar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

21 Eylül 2021 Salı 12:27
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Baza kapağının altına kalan Bahar hayatını kaybetti

Amasya’da, üzerine düşen baza kapağının altında kalan küçük çocuk  hayatını kaybetti.

Olay, dün Şeyhcui Mahallesi’nde meydana geldi. Okuldan eve gelen Bahar Karadayı, oyuncağını almak için bazanın kapağını açmaya çalıştı. Kapağı yarım açabilen Bahar, üzerine düşmesi sonucu baza ve yatak arasında sıkıştı.

Dilek Karadayı, kızını sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Bahar, ağır yaralı olarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Bahar, hayatını kaybetti. Bahar Karadayı'nın cenazesi, bugün Şeyhcui Camisi’nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Son Güncelleme: 21.09.2021 12:30
Anahtar Kelimeler:
Baza Kapağı
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