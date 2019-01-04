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Bazı uçak seferleri iptal edildi

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. İstanbul'dan yapılacak bazı iç ve dış hat seferleri karşılıklı iptal edildi.

04 Ocak 2019 Cuma 11:36
Bazı uçak seferleri iptal edildi

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yaşanan elverişsiz hava koşulları nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşanırken, bazı seferler karşılıklı iptal edildi. Özellikle İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan seferler varış meydanlarındaki hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

İstanbul'da gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda bazı seferler de rötarlar yaşandı. THY, bugün Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak, iç hatlarda Erzurum, Ordu Giresun, Gaziantep, Sinop, Diyarbakır, İzmir, Antalya Gazipaşa, dış hatlarda da Selanik ve Kosice seferlerini iptal etti.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDEN YOLCULARI UYARI

Ayrıca başta THY olmak üzere havayolu şirketleri, İstanbul'daki hava koşulları ile ilgili yolcularını uyardı. THY'nin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan uyarıda, "İstanbul'da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımızdan uçuş numaranız veya parkurunuzu sorgulayarak ulaşabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

ANADOLUJET'İN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ

nadolujet'ten yapılan açıklamada ise "İstanbul'da bu gece başlayıp 04.01.2019 Cuma günü öğlen saatlerine kadar sürmesi beklenen şiddetli rüzgâr ve yoğun kar yağışı sebebiyle aşağıda ki uçuşlar iptal edilmiştir. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yolcularımızın uçuşlarını havalimanındaki dijital ekranlardan kontrol etmesini rica ederiz" denildi.

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İptal edilen seferler şu şekilde:

TK-7270 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-    Gaziantep Havalimanı    (07.00)

TK-7271 Gaziantep Havalimanı-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (09:05)

TK-7620 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-    Lefkoşa Ercan Havalimanı (07:45)

TK-7621 Lefkoşa Ercan Havalimanı-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (10:25)

TK-7236  İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı    - Samsun Çarşamba Havalimanı (08:30)

TK-7237  Samsun Çarşamba Havalimanı- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (10:30)

TK-7517 İzmir Adnan Menderes Havalimanı- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (07:35) Enver ALAS/DHA

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Son Güncelleme: 04.01.2019 11:54
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberIstanbulHava KoşullarıTürkiyeUçak Seferleri
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