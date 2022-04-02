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Bebeğini öldürüp, gömen anneye müebbet

Trabzon'da 2 yıl önce evlilik dışı ilişkisinden doğan bebeğini boğarak öldürüp, fındık bahçesine gömen Pınar Ç., tutuklu yargılandığı davada, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinsel saldırı mağduru olduğunu öne sürüp, pişmanlık duyduğunu söyleyen Pınar Ç., "Korktuğum için gömdüm" dedi.

02 Nisan 2022 Cumartesi 10:24
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Bebeğini öldürüp, gömen anneye müebbet
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Trabzon'un Tonya ilçesinde iki yıl önce bir fındık bahçesinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. 

Bölgeye, sağlık ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri sevk edildi. Savcılık incelemesinin ardından bebek, otopsi sonrası ilçede toprağa verildi. Bebeğin boğulmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Pınar Ç., babası M.Ç., yengesi Ş.Ç., amcası Y.Ç., kuzeni O.K., teyzesi F.K. ve teyzesinin eşi A.K. gözaltına alındı.

KUZENİNİN CİNSEL SALDIRISINA MARUZ KALDIĞINI İDDİA ETTİ

İncelemelerde bebeğin, Pınar Ç.'nin evlilik dışı ilişkisi sonucu dünyaya geldiği belirlendi. Sorgusunda kuzeninin cinsel saldırısına maruz kaldığını öne süren Pınar Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

"KORKTUĞUM İÇİN GÖMDÜM"

Karar duruşmasında savunma yapan Pınar Ç., cinsel saldırıya uğrayınca hamile kaldığını öne sürerek, "Bebeği çarşafa sarıp, koltuk üzerine bıraktım. Daha sonra geri döndüğümde öldüğünü gördüm. Korktuğum için de bebeği gömdüm" dedi.

Duruşmada aile fertleri, birbirlerini suçlarken, rızaya dayalı birliktelik yaşandığını savunan O.K. ise bebeğin ölümü ve gömülmesiyle ilgisi olmadığını kaydetti.

Pınar Ç.'yi 'kendisini savunamayacak olan altsoyu öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 'suçu bildirmemek'ten tutuksuz yargılanan 6 kişinin ise beraatine karar verdi.

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