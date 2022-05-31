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Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülere 1 tutuklama

Bebek sahilinde çekilen ve sosyal medyada tepkilere neden olan görüntülerle ilgili gözaltınan alınan şüphelilerden Özgür K. tutuklandı.

31 Mayıs 2022 Salı 20:35
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Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülere 1 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan Beşiktaş Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülerle ilgili soruşturma başlatırken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyada, Bebek sahili olarak belirtilen yerde bir kadın ile erkeğin açık alandaki uygunsuz görüntülerinin yayınlanması üzerine savcılık harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılırken görüntüdeki 3 şüpheli gözaltına alındı. 

''DANS EDİYORDUK''

Gözaltınan alınan şüphelilerden Carmen Maria T'nin "Biz dans ediyorduk" dediği, Özgür K'nin ise suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.

Çırılçıplak güneşlenen Mahmut Ç'nin de emniyet sorgusunda akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.

Şüphelinin daha önce 'Polise mukavemet, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, kumar oynanması için imkan sağlama' gibi suçlardan, 6 ayrı kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirililen şüphelilerden Özgür K. tutuklanırken, Carmen Maria T. ise Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 30 Mayıs'ta Bebek sahilinde halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulunan Ö.K. ve C.M.T'nin güvenlik güçlerince yakalandığı belirtildi.

Zanlıların gözaltına alındığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şahıslar hakkında 'Hayasızca Hareket' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır."

Açıklamada, yapılan inceleme sonucunda şüphelinin, "kasten yaralama, hırsızlık, güvenlik güçlerine mukavemet ve kumar oynanması için imkan sağlama" suçlarından 6 suç kaydı bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

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