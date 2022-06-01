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Bebek'te cinsel ilişki skandalı! "Biz dans ediyorduk"

İstanbul'un göbeği Bebek'te iki kişinin herkesin içinde cinsel ilişkiye girdiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Gelen son dakika haberlerinde bu iki kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şahan Gökbakar'dan sonra bu konuya dair Aynur Aydın da bir paylaşım yaptı.

01 Haziran 2022 Çarşamba 10:05
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Bebek'te cinsel ilişki skandalı! "Biz dans ediyorduk"

Bebek sahilden gelen son dakika haberleri herkesi şoke etti. İki kişinin vatandaşın ortasında çırılçıplak cinsel ilişkiye girmesi sosyal medyada infial yaratti. Gözaltına alınan şüpheliler C. M. T. ve Ö. K.'nin ilk ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden C. M. T.'nin "Biz dans ediyorduk" dedi.

Şoke eden görüntüler gündemdeyken Şahan Gökbakar bir paylaşım yapmıştı. Şahan Gökbakar'dan sonra şarkıcı Aynur Aydın da Twitter'dan isyan etti.

Aynur Aydın Bebek'teki cinsel ilişki görüntüleri sonrası şunları yazdı:

"Sütyen takmamak suç, ulu orta çıplak şekilde güneşlenmek, çiftleşmek serbest!! Midem bulandı. Kadın sanatçılara yasaklar getireceğinize şu iğrenç yaratıklara çözümler bulun!"

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