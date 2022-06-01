Bebek'te cinsel ilişki skandalı! "Biz dans ediyorduk"

İstanbul'un göbeği Bebek'te iki kişinin herkesin içinde cinsel ilişkiye girdiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Gelen son dakika haberlerinde bu iki kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şahan Gökbakar'dan sonra bu konuya dair Aynur Aydın da bir paylaşım yaptı.