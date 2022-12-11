Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
Kadınlara cinsel organını gösterdi
Kadınlara cinsel organını gösterdi
banner107

Bedava alabilmek için uzun kuyruk oluşturdular!

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kestane Festivali'nde ziyaretçilere 5 ton kestane dağıtıldı. Yoğun katılım nedeniyle kestane ocaklarının önünde uzun kuyruk oluştu.

11 Aralık 2022 Pazar 20:50
0 Okunma
Bedava alabilmek için uzun kuyruk oluşturdular!



Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kestane Festivali'nde 5 ton kestane dağıtıldı. Kamu Binaları Meydanı’nda kurulan ocaklarda pişirilen kestaneler etkinliğe katılanlara ikram edildi. Ziyaretçiler kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane için uzun kuyruk oluşturdu. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır etkinlikte kestane pişirip katılanlara ikram etti.  Festivalde kestaneyle pişirilen tavuklu pilav, pasta, aşure gibi yiyecekler de sergilendi.

"BU ETKİNLİK İLE ESKİ GÜNLERİ HATIRLIYORUZ'

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, etkinliğin çok güzel geçtiğini belirterek, "Bu pazar gününde bir değişlik olsun istedik. 5 ton kestane dağıtıyoruz komşularımıza, eski günleri hatırlıyoruz" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada ağır yaralanan oyuncu: "Burası cehennem Tolga!"
Kazada ağır yaralanan oyuncu: "Burası cehennem Tolga!"
Yıllardır komadaydı! Son durumu merak edildi
Yıllardır komadaydı! Son durumu merak edildi
Eşine şiddet uyguladı, çevredekiler tekme tokat dövdü
Eşine şiddet uyguladı, çevredekiler tekme tokat dövdü








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim