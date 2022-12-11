Bedava alabilmek için uzun kuyruk oluşturdular!

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kestane Festivali'nde 5 ton kestane dağıtıldı. Kamu Binaları Meydanı’nda kurulan ocaklarda pişirilen kestaneler etkinliğe katılanlara ikram edildi. Ziyaretçiler kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane için uzun kuyruk oluşturdu. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır etkinlikte kestane pişirip katılanlara ikram etti. Festivalde kestaneyle pişirilen tavuklu pilav, pasta, aşure gibi yiyecekler de sergilendi.

"BU ETKİNLİK İLE ESKİ GÜNLERİ HATIRLIYORUZ'

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, etkinliğin çok güzel geçtiğini belirterek, "Bu pazar gününde bir değişlik olsun istedik. 5 ton kestane dağıtıyoruz komşularımıza, eski günleri hatırlıyoruz" dedi.