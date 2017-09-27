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Beklenen yaşam süresi 78 yıl

Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi, 78 yıl olarak hesaplandı.

27 Eylül 2017 Çarşamba 11:26
Beklenen yaşam süresi 78 yıl

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2014-2016" istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78 yıl olarak belirlendi.

Doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 75,3, kadınlarda 80,7 yıl olarak hesaplandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl oldu.

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,2 yıl olurken, bu süre erkekler için 61,5 yıl, kadınlar için 66,8 yıl olarak belirlendi.

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