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Belediye, kapısına kaldırım ördü: Evine giremiyor

İstanbul’un Fatih ilçesinde belediyenin evinin önüne kaldırım ördüğü adam içeriye giremiyor.

02 Aralık 2017 Cumartesi 10:29
Belediye, kapısına kaldırım ördü: Evine giremiyor
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Fatih Belediyesi ekipleri, dün saat 05.00 sıralarında Zeyrek mahallesi Sırımcılar sokakta 57 yaşındaki Mustafa Doğu’nun kiracı olduğu eve geldi.

Ekipler, adama evi terk etmesi gerektiğini, giriş kapısını kaldırım taşıyla öreceklerini söyledi

Belediye yetkilileriyle görüşen Doğu’ya kapı girişindeki merdivenlerin, kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla kapatılacağı söylendi.

TEBLİGAT YOK

Dairede 4 yıldır yalnız yaşadığını, kendisine tebligat yapılmadığını söyleyen Doğu, “Eşyalarım içeride. Ben de dışarıda kaldım” dedi.

Belediye yetkilileri, dairenin giriş kapısının İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından verilen talimatla, imara aykırı olduğu gerekçesiyle kapatıldığını bildirdi.

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