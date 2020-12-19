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'Ben pozitif oldum, sen de olacaksın'

Doktor karı-kocanın inanılmaz 'koronavirüs' tartışması karakolda bitti...

19 Aralık 2020 Cumartesi 14:07
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'Ben pozitif oldum, sen de olacaksın'

Samsun’da Doktor Mustafa O.İ., Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine ev karantinasına alınan doktor eşi Fulya İ.’nin çıkan tartışmada yüzüne tükürüp, hastalığı kendisine bulaştırmaya çalıştığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Eşinin kendisini ısırıp, eline aldığı tükürüğü zorla ağzına sokmaya çalıştığını da öne süren Dr. Mustafa O.İ., test sonucu negatif çıkmasına rağmen tedbir amaçlı uygulanan karantina süresini tamamlaması için başka adrese yerleştirildi.

Olay, geçen hafta, Bafra ilçesinde meydana geldi. Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde görevli Dr. Fulya İ., Alaçam Devlet Hastanesi’nde görevli doktor eşi Mustafa O.İ.’nin yanına Bafra’ya geldi. Görülen semptomlar üzerine Dr. Fulya İ.’ye hastanede Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Fulya İ. ile test sonucu negatif çıkan eşi, evlerinde karantinaya alındı.

‘Ben pozitifim sen de olacaksın’

İddiaya göre, karantinadayken doktor çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mustafa O.İ.’nin iddiasına göre, Fulya İ., “Ben pozitifim oldum, sen de pozitif olacaksın” diyerek, eşinin yüzüne tükürdü. Yine iddiaya göre elini ısırdığı eşinin ağzına, eline aldığı tükürüğü sokmaya çalıştı. Dr. Mustafa O.İ., polise şikâyetçi oldu. Şikayet üzerine polis, soruşturma başlattı. Dr. Mustafa O.İ.  karantina süresini tamamlaması için eşinin bulunduğu evden alınarak, başka adrese yerleştirildi.

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