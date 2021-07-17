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'Ben seni bin 900 liraya sattım dedim, tebessüm eder gibi baktı'

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Antalya’nın Serik ilçesinde yaklaşan kurban öncesi vatandaşlar kurbanlık alımına başlarken, bir hayvan yetiştiricisi, oğlakken aldığı ve ’Maraz’ ismini verdiği keçisiyle pazarlık yaptı.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:35
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'Ben seni bin 900 liraya sattım dedim, tebessüm eder gibi baktı'

Keçisi 'Maraz'ın kendisine oğlakken geldiğini ve çocuklarından ayırmadan büyüttüğünü söyleyen Faruk Temiz, "Yaylada yayılırken çağırdığım zaman yanıma koşturarak geliyordu. Getirdim nasiplisi olan kişiye sattık hayrını gör dedik. Çok farklı, bütün hayvanları Allah yolunda kurban gittiği zaman sevinç oluyor ama Maraz ile alakalı biraz burukluk oldu. Sonuç da Maraz da olsa diğer hayvanlarda olsa Allah yolunda kurban gideceği için sevinç duyuyorum. Böyle hayvanlar yetiştirdiğim için gurur duyuyorum” dedi.

Maraz ile yaptığı pazarlık anını anlatan Temiz, “Yem vaktiydi, yanıma geldi. Her zaman ki gibi yanıma sokuldu. Maraz ben seni bin 900 liraya sattım dedim. Nasıl olacak dedim. Tebessüm eder gibi baktı. Maraz 2 bin liraya vereyim mi dedim. Maraz bari bin 900 lira olsun dedik. Ben tokalaşmak için elimi uzatınca o da sol ön ayağını uzattı, pazarlığı bitirdik. Sosyal medyada da paylaşmıştım. Çok fazla beğeni geldi, çok fazla telefonlar geldi. Satmamış olsaydım çok fazla taliplileri de çıktı. Hayrını gör dediğimiz için nasibini döndürmedik. Bazen bunu yapıyorduk ama o gün farklı oldu. Maraz bizle bin 900 lira ile pazarlık yaptık” diye konuştu.

Satacağı keçiyle pazarlık yapıp tokalaştı: &#39;Ben seni bin 900 liraya sattım dedim, tebessüm eder gibi baktı&#39; - Sputnik Türkiye

Antalya&#39;da keçi &#39;Maraz&#39; ile sahibinin pazarlığı gülümsetti - Kesih

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Antalya
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