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Benzin fiyatına zam!

Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi.

02 Aralık 2021 Perşembe 15:24
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Benzin fiyatına zam!
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Benzin fiyatına dün gelen indirimin ardından yine zam geliyor.

Bu geceden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 44 kuruş zam yapıldı. Artış pompa satış fiyatına yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da benzinin litresi 9,58 liraya yükselecek.

Benzinin litresi İstanbul'da 9,55 lira, İzmir'de ise 9,62 lira olacak.

Dün benzine 58 kuruş indirim yapılmıştı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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