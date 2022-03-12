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Benzin ve motorin zammı gıda fiyatlarını ateşleyecek!

Petrol fiyatları savaş etkisiyle yükselirken akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlar araç sahiplerinin tepkisine neden oldu. Türkiye'de Benzin ve motorin fiyatına sadece Mart ayı içerisinde 7 kez zam geldi. Ancak bu zam sadece arabası olanları değil herkesi ilgilendiriyor. Akaryakıt fiyatlarına yapılan bu artışların taşıma maliyetlerini daha da artırması ve market raflarına yüzde 25 zam olarak yansıması bekleniyor.

12 Mart 2022 Cumartesi 14:54
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Benzin ve motorin zammı gıda fiyatlarını ateşleyecek!
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Brent petrol fiyatları günlerdir ekonomi piyasalarının gündeminden düşmüyor. Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte yükselmeye başlayan brent petrol fiyatları 140 dolara yaklaşarak 13,5 yılın zirvesine çıkmasının ardından düşüşe geçti. Ancak arz endişesinin kuvvet kazanmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçen brent petrol fiyatı yeniden 110 dolar seviyesine yükseldi.

Petrol fiyatları yükselişe geçince akaryakıt fiyatlarına da zam haberi gecikmedi ve üst üste gelen zamlarla benzin 20, motorin fiyatı ise 22 liranın üzerine çıktı. TGRT Haber’de yer alan haberde, benzin ve motorin fiyatına yapılan zamların vatandaşın sofrasındaki ekmeğin fiyatına kadar etkilediği ifade edildi.

PETROL FİYATI AYNI, AKARYAKIT DAHA PAHALI

Gazeteci Ekrem Açıkel petrol fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, petrol fiyatlarının düşüşe geçtiğini ve dolar fiyatındaki dalgalanmanın da fazla olmadığını ifade etti. Akaryakıta yapılan zamları eleştiren Açıkel 2 Mart ve 11 Mart tarihlerindeki petrol fiyatlarının hemen hemen aynı olduğunu, ancak akaryakıt fiyatlarında 5 liralık fazla bulunduğunun altını çizdi.

TEZGAHLARDA YÜZDE 25 ZAM BEKLENTİSİ

Akaryakıt fiyatlarındaki bu artışın market tezgahlarına nasıl yansıyacağını yorumlayan Açıkel, o tabloyu canlı yayında paylaştı. Antalya’dan İstanbul’a gelen 20 ton domatesin maliyetinin 22 bin liraya ulaştığını ifade eden Ekrem Açıkel, Ankara’dan gelen kuru soğanda ise ton başına 1100 lira ek maliyet yansıdığını bunun da kilo başına 1,10 kuruş olduğunu söyledi.

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