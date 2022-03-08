Benzin ve motorine bir zam daha

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litresine 1,07 TL, motorinin litresine 1,59 TL zam geldiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 9 Mart’tan itibaren geçerli olacak. Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

Bu geceki zamla birlikte yakıta 6 iş günü üst üste zam gelmiş olacak.

MOTORİNİN LİTRESİ 23 LİRAYA DAYANACAK

Bu geceki zamlarla birlikte benzinin litresi yaklaşık olarak İstanbul'da 20,32 TL'ye, Ankara'da 20,41 TL'ye, İzmir'de 20,44 TL'ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak Ankara ve İzmir'de 22,89 TL, İstanbul'da 22,80 TL olacak.

Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya'da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne yapılan zam benzinden daha fazla oluyor.