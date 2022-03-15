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Benzin ve motorine indirim

Türkiye' de 16 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim bekleniyor.

15 Mart 2022 Salı 08:47
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Benzin ve motorine indirim
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Motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor.

Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması bekleniyor.

Brent petrolün düşüşü ve Türkiye'de benzin ve motorine indirim yapılmasının ardından KKTC'de de vatandaşlar akaryakıtta indirim bekliyor...

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