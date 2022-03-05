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Benzin ve motorine yeni zam

Türkiye'de benzin ve motorine bir zam daha geldi. EPGİS'den yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına 5 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 69 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 84 kuruş zam yapıldı. Önceki gece motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam gelmişti. Bir önceki gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam yapılmıştı.

05 Mart 2022 Cumartesi 09:07
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Benzin ve motorine yeni zam
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Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatları 115 doları geçti. Fiyatlardaki yükseliş, akaryakıta da zam olarak yansımaya devam ediyor. Dün yapılan açıklamada benzine 69 kuruş motorine ise 84 kuruş zam yapıldı. Zam, 5 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 18,08 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,77 lira olacak.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzinin litresi İstanbul'da 17,99 liradan 18,68 liraya, İzmir'de 18,11 liradan 18,80 liraya çıkacak
.
Ayrıca, Ankara'da ortalama 19,01 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19,85 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 18,93 liradan 19,77 liraya, İzmir'de 19,02 liradan 19,86 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Anahtar Kelimeler:
BenzinMotorinZam
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