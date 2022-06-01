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Benzin ve motorine zam geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 1 Haziran 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

01 Haziran 2022 Çarşamba 09:22
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Benzin ve motorine zam geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

02.06.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,22 kuruş, Motorin grubunda 1,49 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Yapılan açıklamada, "Fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir" denildi. 

Güncel akaryakıt (benzin motorin) pompa fiyatları;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,41 liradan satılıyor.

İstanbul'da benzin litre fiyatı 25,02 liradan satılıyor.

LPG litre fiyatı ise ortalama 11,47 lira seviyesinde satışa sunuluyor.

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