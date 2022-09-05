Benzin ve motorine zam geliyor!

Geçtiğimiz hafta ham petrol haftalık yüzde 6,7 düşüşle 90 doların altına geriledi. Brent petrol ise yüzde 6,4 değer kaybederek 95 doların altına indi. Petroldeki gerileme sonrası akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Yaşanan düşüş hem motorin hem de benzin grubunda büyük bir indirim getirmişti. Ancak bu gece yarısı fiyatların yeniden değişeceği öğrenildi. Peki akaryakıt fiyatlarına ne kadar zam gelecek? 5 Eylül 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: BENZİN VE MOTORİNE ZAM, LPG’YE İNDİRİM

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren motorine 70, benzine ise 56 kuruş zam bekleniyor. LPG fiyatlarına ise 42 kuruş indirim yapılacağı belirtiliyor.

FİYATLAR MART VE HAZİRAN SEVİYESİNE İNDİ

18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü ise motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü ise motorine 95 kuruş zam, 30 Ağustos Salı günü ise benzine 1 lira 4 kuruş indirim gelmişti.

Son olarak petroldeki düşüşe bağlı benzinin litresinde cumartesi günü 1,51 TL indirim yapıldı. İstanbul’da ortalama 20,13 TL olan benzinin litresi 18,62 TL’ye indi. Benzinin litresi Haziran’da 27,50 TL’yi aşarak rekor yüksek seviyeye çıkmıştı. Fiyatlar 5 Mart 2022’de en son 18,68 TL seviyesinde bulunuyordu.

Motorin fiyatları ise yapılan 2,41 TL’lik indirimle beraber 24,51 TL’ye geriledi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olan indirimle birlikte fiyat Haziran başındaki seviyeye indi.

BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA OLDU? (5 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI)

İSTANBUL

Benzin: 18,62 TL

Motorin: 24,51 TL

LPG: 11,02 TL

ANKARA

Benzin: 18,75 TL

Motorin: 24,62 TL

LPG: 11,34 TL

İZMİR

Benzin: 18,74 TL

Motorin: 24,65 TL

LPG: 11,14TL